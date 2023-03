Il nuovo “Franchi” candidato per Euro 2032

Da ieri è ufficiale. Firenze e lo stadio Franchi si candidano ad ospitare l’Europeo 2032. Come scrive il Corriere Fiorentino, nell’ampio dossier della Figc presentato all’Uefa a novembre infatti, la casa viola era stata già indicata come uno dei possibili impianti in cui far svolgere la prestigiosa competizione.

Undici le città italiane preselezionate (ma solo 10 potranno ospitare le partite): Roma, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Napoli, Cagliari, Bari, Palermo e, appunto, Firenze. Che ha grandi possibilità di vincere la concorrenza interna degli altri stadi soprattutto in vista della ristrutturazione del Franchi resa possibile dai soldi del Pnrr.

Per la città sarebbe un successo enorme, visto e considerato l’indotto che garantiscono i maxi eventi sportivi. A Roma, per Euro2020, l’indotto fu di circa 100 milioni, per la Gran Depart del Tour da Firenze nel 2024, si è parlato di quasi 80. Ma anche la Fiorentina stessa potrebbe indirettamente beneficiarne. Prima però c’è da chiudere la partita del restyling.