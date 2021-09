Il nuovo studio del CIES: Fiorentina per un soffio davanti al Torino

Il CIES, centro internazionale degli studi sullo sport, ha pubblicato la classifica delle squadre in base al costo dei cartellini. La Fiorentina occupa la 43esima posizione considerati i cinque campionato europei più importanti. 127 milioni di costo dei cartellini che diventano 148 se vengono conteggiati anche i bonus.

Il club di Rocco Commisso, per poco davanti al Torino, è ottavo in Serie A davanti ai granata e al Sassuolo dietro alle sette big del campionato. L’Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha una spesa complessiva per i cartellino di quasi 190 milioni di euro.