Il padre di Miretti si sfoga: “Che bello il calcio in Italia, si gode per gli infortuni dei giocatori e non parliamo dei social network…”

Fabio Miretti si è infortunato nel corso della partita con la Salernitana e salterà la sfida con la Fiorentina di domenica per un infortunio che lo terrà fuori per una ventina di giorni. Le reazioni delle tifoserie avversarie, evidentemente, non sono andate giù al babbo del centrocampista, Livio.

Su Instagram, il padre del giocatore juventino ha espresso tutto il suo disappunto: “In Inghilterra lo stadio si alza e applaude. Qui godono e insultano. Per non parlare dei social network. Che bello il calcio in Italia… Purtroppo per voi torneremo presto”.