Il padre di Ngonge: “Il suo agente ha incontrato la Fiorentina. Ero sorpreso, ma quando un club così ti chiama c’è solo da ascoltare la sua proposta”

Cyril Ngonge è stato uno dei protagonisti della salvezza del Verona. Tra le altre cose ha segnato anche due reti nello spareggio contro lo Spezia che sono state decisive. E non è assolutamente escluso il fatto che possa vestire la maglia della Fiorentina durante questa estate. Anzi, a leggere le parole pronunciate dal padre, Michel, è una delle ipotesi più accreditate.

“L’agente ha incontrato il club viola – ha detto Ngonge Senior a CalcioHellas.it – è vero. Ero un po’ sorpreso e convinto che dovesse rimanere all’Hellas ma dopo la stagione che ha fatto alcune squadre si sono interessate a lui. Penso che possa fare un passo avanti”.

E ancora: “Quando un club come la Fiorentina chiede informazioni su di te non devi fare altro che ascoltare la proposta. Non credo che Cyril andrà all’estero. Ama l’Italia e gli piace Verona. Rimarrà nel vostro Paese al 100%”.