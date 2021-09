Il palato troppo fine possiamo accantonarlo per una volta. Commisso, mai parentesi fiorentina era stata così bella. Col Napoli sarà una partita diversa da quella con l’Inter e la squadra stavolta…

Dodici punti e quattro partite vinte su sei. Tanta roba, per una Fiorentina che, fin qui, vince o perde, non pareggia, perché se la gioca sempre a viso aperto.

Di partite come quella di Udine, in un campionato, ce ne saranno almeno altre cinque o sei. Partite bruttine, complicate, che gli anni passati la squadra viola avrebbe perso o non sarebbe andata oltre il pareggio nel migliore dei casi. E allora è il caso, almeno stavolta, di non avere troppo il palato troppo fine. Vincere aiuta a vincere, ed essere riusciti a rialzarsi subito dopo il ko contro l’Inter dimostra che questa squadra sta maturando, che rimane in piedi, che non è fragile come un tempo. E che sta cominciando a credere in qualcosa. Intanto nel gruppo, nell’allenatore, in un’idea di calcio. Più in qua vedremo.

Certo, magari le ultime partite ci hanno detto che nel primo tempo andiamo a mille e che nel secondo caliamo. Che Vlahovic (mamma mia che centravanti) viene servito poco e che andrebbe aiutato di più. Che sulla destra siamo ancora leggerini, ma lo sapevamo. Ma, appunto, regaliamoci dei sorrisi, nel vedere questa Fiorentina che su ogni campo, contro ogni squadra, riesce sempre a sfoderare la prestazione.

E poi ci sono le parate di Dragowski, uno che ultimamente ha preso forse qualche critica di troppo. Para tanto, questo portiere, ed in fondo è quello che uno in quel ruolo dovrebbe fare. Può non essere bellissimo a vedersi, non essere da copertina, ma da anni ormai tra i pali rappresenta una certezza. E comunque, visto che sia lui che Terracciano vanno benissimo, non stanno lì eventualmente i problemi o le cose da migliorare adesso.

Il Napoli sarà un nuovo banco di prova, di quelli belli importanti. Gli azzurri le hanno vinte tutte, quasi sempre dilagando. A Firenze, con Sarri, persero uno scudetto in albergo, cosi dissero. Questa volta la Fiorentina ha l’occasione di vincere per se stessa, più che di far perdere gli altri. Sul campo, non in hotel. Con un Gonzalez in più che tornerà disponibile e che contro gli azzurri potrebbe davvero diventare una bella freccia nell’arco di Italiano. Sarà una partita diversa rispetto a quella vista contro l’Inter. Questa volta, la Fiorentina, potrebbe attendere un po’ di più. Affrontare l’incontro con maggiore pazienza, calma. La prima partita senza subire gol, quella di Udine, ci sta facendo vedere ottimi miglioramenti anche in questo senso qui.

Avanti Fiorentina. L’ultimo sforzo, prima della sosta, prima del ritorno di Commisso negli States. Mai, per lui, una parentesi fiorentina era stata così bella e così ricca di punti.