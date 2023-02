Il “paradiso” all’improvviso

E all’improvviso ecco la Fiorentina. Quella bella, quella che si diverte a comandare la partita, quella che sa anche segnare. Una splendida prestazione in casa di una buona squadra che ieri però è stata tramortita: il Braga è terzo in Portogallo ed era reduce da otto vittorie in nove gare, ma contro i viola ha sofferto sempre tirando una sola volta in porta.

Adesso, come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha già in tasca la qualificazione agli ottavi di Conference League, ma Italiano può anche augurarsi che questo netto successo regali ai suoi giocatori quella convinzione che troppo spesso è mancata finora. Un nome su tutti: Luka Jovic, autore di due gol e di una prova da centravanti completo, finalizzatore ma anche bravo a giocare con i compagni. Il campione che il popolo viola aspettava da agosto e che potrebbe colorare gli ultimi mesi di questa stagione. Ma anche Cabral, entrato nel finale, ha realizzato una doppietta. E tanti altri giocatori si sono improvvisamente ritrovati, da Amrabat a Biraghi fino all’ottimo Saponara.