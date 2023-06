Il paradossale scenario inglese per Amrabat: il marocchino potrebbe passare sull’altra sponda della finale di Conference

Il mercato si muove spesso per reazioni a catena, specie per chi non ha soldi per far iniziare il domino, come in Serie A: per questo l’affare che riguarda Declan Rice e il suo passaggio all’Arsenal potrebbe riguardare anche la Fiorentina. Secondo il Daily Mail infatti il marocchino è tra i giocatori che interessano al West Ham per sostituire il suo capitano, in uscita per circa 100 milioni di sterline. Per la società viola una super offerta da parte degli inglesi sarebbe vitale per poter ricostruire la prossima rosa.