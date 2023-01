Il paradosso Belotti: se la Fiorentina lo vorrà ancora, potrebbe prenderlo… a parametro zero

Era un obiettivo senza ombra di dubbio un paio d’anni fa, quando ancora segnava con continuità nel Torino, poi l’interesse su Andrea Belotti da parte della Fiorentina è calato, al punto che l’opzione di prenderlo a parametro zero dopo la fine del contratto granata non è stata perseguita. L’attaccante classe ’93 ha scelto poi la Roma dove però sta facendo fatica a imporsi e ha messo a segno solo 2 gol in Europa League.

La particolarità è che il contratto del Gallo scade proprio nel prossimo giugno, pur con l’opzione di rinnovo biennale al raggiungimento di determinate condizioni. Ecco dunque che se la Fiorentina dovesse ripensare nuovamente a Belotti, l’occasione per prenderlo a parametro zero potrebbe materializzarsi nuovamente.