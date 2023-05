Il pasticciaccio brutto di Jovic e Terzic che mette in imbarazzo anche Ramadani: ora multa e naso turato fino a fine stagione

Che i calciatori siano soliti agire con una certa leggerezza a livello comunicativo non è certo una novità, specialmente sui social, terreno più sfuggente per i sempre guardinghi e terrorizzati uffici stampa. E giovedì notte Luka Jovic e Aleksa Terzic l’hanno combinata, non grossa magari ma comunque scomoda: nella ricostruzione del Corriere dello Sport si cita infatti anche l’imbarazzo generato in Fali Ramadani, manager sia dell’attaccante che di Italiano, l’accusato della condivisione social.

La vicenda si chiuderà con una multa per entrambi, dopo le scuse telecomandate di ieri pomeriggio, e da parte di tutti ci si turerà un po’ il naso, considerato il poco che manca a fine stagione e il tanto che invece è ancora in ballo.