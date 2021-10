Il patto d’onore tra Italiano e Vlahovic. E Commisso non ha ancora perso tutte le speranze

Come ha reagito Dusan Vlahovic alle parole di Rocco Commisso sulla mancata volontà di rinnovare il contratto con la Fiorentina? Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il serbo non avrebbe fatto una piega anche se ciò non significa che lo sfogo del presidente l’abbia lasciato indifferente. Si dice addirittura che questa storia fosse chiara da tempo e che la società fosse stata informata ormai da mesi sulla volontà di Vlahovic.

Quel che è certo che la Fiorentina non può fare a meno del suo attaccante. In tal senso, sarà fondamentale il colloquio che si terrà nelle prossime ore tra lo stesso attaccante e Italiano: nessun condizionamento, a decidere sarà sempre e solo il campo. Se il serbo continuerà a comportarsi come fatto fino ad oggi, il tecnico viola non avrà alcun dubbio nel continuare a puntare su di lui.

Nel frattempo, Commisso non si sarebbe arreso alla volontà del giocatore e sembra intenzionato a fare un ultimo disperato tentativo nei giorni di Natale, quando il presidente tornerà in Italia. La volontà della Fiorentina sarebbe quella di far sedere allo stesso tavolo il giocatore, il procuratore Darko Ristic e la famiglia del serbo.