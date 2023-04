Il pericolo giallo incombe sulla Fiorentina

Ci sono tre diffidati nelle fila della Fiorentina in Conference League, anche se uno di questi tre ha già evitato il rischio squalifica non essendo disponibile per la gara contro il Lech Poznan ed è Sofyan Amrabat.

Gli altri due però devono essere salvaguardati oppure devono stare attentissimi stasera perché sono il terzino destro Dodô e difensore centrale Nikola Milenkovic. Per entrambi c’è la prospettiva di partire e restare in panchina anche perché, talvolta, basta una piccola disattenzione per prendere un’ammonizione ed essere così squalificati per la semifinale d’andata.

Il pericolo giallo incombe sulla squadra ma può e deve essere scongiurato.