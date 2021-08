Il pericolo intorno a Pjanic? Si chiama Spalletti ma il Napoli non può spendere ed ha le stesse esigenze della Fiorentina

Il sogno Miralem Pjanic stuzzica più di qualche club in Serie A, vista l’emarginazione in casa Barcellona che lo rende una situazione molto appetibile anche per chi abitualmente non potrebbe permetterselo. Tra questi c’è ovviamente la Fiorentina, che continua a sognarlo forte anche del rapporto con Ramadani e del fatto che al bosniaco interessa trovare un club dove rimettersi in gioco, per non restare in Spagna quasi da turista. Un pericolo per la società viola è rappresentato sicuramente dal Napoli e da Luciano Spalletti, che Pjanic lo conosce dai tempi di Roma e che potrebbe avere su di lui un’influenza maggiore. Il Napoli però, secondo il Corriere dello Sport, non può spendere ed anzi deve ancora sgrossare il suo monte ingaggi: in tal senso anche la Fiorentina avrebbe bisogno di un contributo sull’ingaggio da parte del Barça. Situazioni che nell’ultima settimana di mercato trovano a volte la quadra nel modo più inaspettato.