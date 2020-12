Il periodo buio di Benassi sembra non avere fine, Juric: “Per noi era un titolare, a gennaio vedremo che fare”

Sembra non avere fine il brutto periodo di Marco Benassi, ancora fermo ai box infortunato dopo il passaggio in estate all’Hellas Verona. Queste le parole dell’allenatore gialloblù Ivan Juric su di lui in conferenza stampa: “Ad inizio stagione per noi era un titolare di questa squadra e non l’abbiamo mai avuto. A gennaio vedremo cosa fare, anche se in generale non mi piace cambiare molto. Un paio di acquisti mirati come l’anno scorso, quando Borini ed Eysseric ci aiutarono molto”

