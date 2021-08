Il piano B della Fiorentina è Orsolini: Vicinissima l’intesa con il Bologna

Con Domenico Berardi sempre più lontano (LEGGI QUI), la Fiorentina può quindi procedere per il piano B. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il club viola ha raggiunto da tempo un accordo di massima con il Bologna per Riccardo Orsolini e l’operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Trovato l’accordo con il giocatore, manca da trovare quello con il club di Saputo sulla cifra del riscatto da pagare nel 2022.

La Viola ne ha offerti dodici, mentre la richiesta del Bologna è di quindici: probabile che si trovi l’intesa, inserendo dei bonus facilmente raggiungibili. Per regalare a mister Italiano il quinto esterno, che andrà a posizionarsi in un reparto di livello che vede già la presenza di Nico Gonzalez, Callejon, Saponara e Sottil.