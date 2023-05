Il placcaggio di Amrabat su Lobotka. Gonzalez e il tocco su Kvaratskhelia, una valutazione che spetta solo all’arbitro di campo

Due rigori hanno caratterizzato la partita tra Napoli e Fiorentina, diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

I due tiri dal dischetto li ha calciati la formazione azzurra nel corso della ripresa. Il primo è netto e nasce da un pasticcio difensivo viola; Amrabat si ritrova a placcare Lobotka che lo aveva anticipato, dopo un errore in fase di passaggio commesso da Terracciano.

Il secondo è un po’ meno clamoroso, ma il contatto di Gonzalez su Kvaratskhelia c’è. Il georgiano, ovviamente, non fa nulla per restare su. Il Var Banti si preoccupa di controllare che non ci siano tocchi sul pallone dell’argentino della Fiorentina, ma non può intervenire per capire l’entità del contatto. Quella è una valutazione di campo che spetta solo all’arbitro.