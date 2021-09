Il Portogallo la ribalta nel recupero e Vlahovic quasi non ci crede: “Mi prendi in giro?”. La grande occasione persa dalla Serbia

Proseguono le gare di qualificazione a Qatar 2022 e nel gruppo 1 ha rischiato di materializzarsi un risultato clamoroso, con l’Irlanda che all’89’ conduceva per 1-0 in casa del Portogallo. In contemporanea l’amichevole della Serbia di Dusan Vlahovic, che è arrivato alle interviste post gara consapevole del punteggio dei lusitani. Nel recupero però una doppietta di Ronaldo ha ribaltato la situazione e l’attaccante viola è stato avvertito in presa diretta: “Stai scherzando?”, la domanda ripetuta due volte da Vlahovic al giornalista serbo, prima di continuare l’intervista. Una sorpresa amara per lui e per la Serbia che in caso di sconfitta portoghese avrebbe avuto l’occasione per staccare proprio la rivale in testa alla classifica del girone.