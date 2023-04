Il post gara agitato del solito Gasperini: prima i gesti alla Fiesole, poi il contatto sfiorato con la dirigenza viola nel tunnel

Non è mai una partita banale quella di Gian Piero Gasperini al Franchi e in generale contro la Fiorentina. E non lo è stata nemmeno stasera, soprattutto nella sua parte finale. L’allenatore atalantino infatti è uscito con fare molto polemico nei confronti della Curva Fiesole, che l’aveva appellato durante la gara, per poi arrivare quasi al contatto fisico con alcuni dirigenti viola nel tunnel che porta agli spogliatoi. Come riportato da Radio Bruno, il tecnico avrebbe litigato anche con qualche giocatore, facendo il gesto dei soldi e dando di ‘ladroni’ ai tesserati viola.