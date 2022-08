Il pre stagione tormentato di Vlahovic, tra pubalgia e ancora zero reti segnate

E’ il primo ritiro estivo lontano dalla maglia viola quello che sta affrontando Dusan Vlahovic e non è un pre stagione semplice, come riportato da Gazzetta.it con il serbo che è alle prese ancora con la cura della pubalgia. Il problema fisico lo affligge ormai dalle ultime battute della passata stagione e non l’ha lasciato in pace neanche in questa estate. Per altro il numero nove bianconero non ha mai segnato nelle varie amichevoli e questo tormenta l’attaccante, come noto. Tra meno di un mese per altro, Vlahovic tornerà per la terza volta a Firenze per affrontare la Fiorentina.