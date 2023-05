Il precedente della ‘bomba carta’ mette in allerta Salerno: forze dell’ordine presenti in gran numero per Salernitana-Fiorentina

Salernitana-Fiorentina di questo pomeriggio non si giocherà soltanto in campo. La sfida delle 18:00 dell’Arechi, infatti, vedrà un massiccio impiego di forze dell’ordine in strada, nei pressi dell’impianto e non solo. E’ quanto riportato da Salernitananews.it che parla anche della possibilità di un percorso ad hoc per l’arrivo dei tifosi viola in via Allende.

Il motivo delle misure adottate risale alla rivalità, nata tra i tifosi granata e quelli viola, nella stagione 1998/’99. La Fiorentina, dopo aver vinto 2-0 contro il Grasshoppers in Coppa Uefa, andò a giocare a Salerno (in campo neutro per squalifica del Franchi) la sfida di ritorno. Il lancio di una bomba carta in campo dei tifosi salernitani e il ferimento del quarto uomo decretò la sospensione del match e la successiva assegnazione della vittoria a tavolino agli svizzeri, con la conseguente eliminazione della Fiorentina dalla coppa.