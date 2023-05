Il precedente tra Italiano e… De Laurentiis: a Napoli non è mai mancata la stima per il tecnico della Fiorentina

La Fiorentina avrà gli occhi addosso di tutto il mondo… che sarà girato dall’altra parte a godersi la festa Scudetto di Napoli. Ma come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano ha la grande occasione di continuare a stupire in una partita comunque importante, oltre che a concentrarsi sul concreto obiettivo ottavo posto.

Curiosa è un’altra motivazione per far bene, riguardante proprio il Napoli e in particolare il suo presidente Aurelio De Laurentiis, che negli anni non ha mai nascosto la sua grande stima nei confronti di Italiano. Il numero 1 del club azzurro ha anche tentato di portare il tecnico siciliano a Napoli, senza successo. Un motivo in più per dimostrare di essere all’altezza anche oggi, con la sua Fiorentina.