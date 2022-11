Il presagio di una terribile minusvalenza: ecco cosa terrà bello saldo Gonzalez a Firenze. E a breve il faccia a faccia tra Nico e la società

Come già delineatosi nei giorni scorsi, il futuro di Nico Gonzalez è tutto fuorché certo ma almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio, non dovrebbe riservare sorprese. La Fiorentina, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, l’ha sostanzialmente scaricato e aveva pensato di cederlo proprio nella prossima sessione, sperando magari in un Mondiale ben giocato dal classe ’98. L’infortunio ha un po’ rovinato i piani perché il rischio di affrontare una minusvalenza storica, dopo aver realizzato la plusvalenza della vita con Vlahovic, proprio a gennaio, sarebbe troppo grande per agire di pancia nei confronti di un singolo che mal si è comportato a detta del club. E allora si andrà avanti cercando la convivenza forzata almeno fino al termine della stagione: a giugno poi, molto verosimile che le strade si possa separare, nella speranza che per allora la sua valutazione sia cresciuta.

Intanto tra otto giorni andrà in scena anche il confronto tra Gonzalez e coloro che l’hanno messo nel mirino pubblicamente, da Barone a Italiano. Già oggi invece gli esami clinici per stabilire i tempi di recupero: la soluzione migliore per tutti è che l’argentino rientri il prima possibile per poter dare una mano anche in campo alla Fiorentina. Un aspetto probabilmente ormai ignorato e passato in secondo piano rispetto alle sacrosante questioni personali in dirigenza ma che sarebbe poi quello primario per un club di calcio.