“Il presidente Commisso e la società viola si stringono alla famiglia”: il cordoglio della Fiorentina per la morte di Daniel Guerini

Anche la Fiorentina attraverso i propri canali social ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la morte del diciannovenne ex calciatore viola Daniel Guerini. Questo il messaggio della società gigliata: “La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva giocato nelle giovanili viola nel 18/19 e 19/20. Il presidente Commisso e la società viola si stringono alla famiglia Guerini in questo momento di immenso dolore“

La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva giocato nelle giovanili viola nel 18/19 e 19/20. Il presidente Commisso e la società viola si stringono alla famiglia Guerini in questo momento di immenso dolore pic.twitter.com/HNx0G5EFGR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 24, 2021