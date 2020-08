Il presidente del Lione attacca la Juventus: “Sembrava che non potessero perdere. Dalla panchina hanno messo una pressione incredibile all’arbitro”

Nella loro ultima apparizione stagionale in Europa, i rivali della Fiorentina si sono fatti riconoscere. Ne ha parlato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, sulle colonne del quotidiano Le Progrès: “Da bordo campo quelli della Juventus hanno messo un’incredibile pressione sull’arbitro. È stato terribile, sembrava che la Juve non potesse perdere. Per fortuna l’arbitro è stato molto bravo, riuscendo a tenere a bada la furia della panchina italiana. Ci chiedevamo come avremmo potuto uscirne”.

