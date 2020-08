Il primo della lista ha avuto l’ok da parte di tutti! E Piatek ritroverebbe anche un vecchio compagno di reparto

Il primo nome nella lista degli uomini mercato viola, in questo momento è Piatek. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, ha avuto l’ok da parte di tutti, da Commisso fino a Iachini, è giovane, ha dimostrato di poter essere letale in area di rigore, e soprattutto ha la fame e la voglia di cancellare una stagione decisamente negativa. Non bisogna inoltre dimenticare che in viola ritroverebbe quel Kouamè, con cui tanto aveva fatto bene con la maglia del Genoa. Manca ancora l’accordo con l’Herta Berlino, ma è una pista più che plausibile, alla quale vanno aggiunti tutti i tentativi per profili più importanti.

