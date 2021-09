Il primo mercato di crescita della Fiorentina? Sì e quasi a costo zero! Le rate di Chiesa, il colpo-record Gonzalez e un bilancio di poco sotto la parità

Si poteva fare di più? Sì. Si poteva fare di peggio? Eccome, visti i mercati degli ultimi due anni. Dal punto di vista della soddisfazione la costruzione della nuova Fiorentina di Italiano non può che aver beneficiato delle varie entrate di questa sessione, una su tutte quella di Nico Gonzalez. Ma come si è giunti a concludere questo mercato, soddisfacente per molti aspetti ma anche incompleto viste le richieste di Italiano in conferenza stampa? Sostanzialmente incidendo zero sul budget di quest’anno.

Accorpando le sessioni estive con quelle invernali nelle tre stagioni di Commisso e tenendo presente anche bonus e riscatti di più o meno prossima realizzazione, ne viene fuori che sul mercato la Fiorentina ha un leggero passivo, di circa 8 milioni di euro. Entrando brevemente nel dettaglio dei grafici qui sotto riportati, si vede infatti come nell’estate 2019 gli investimenti più onerosi siano stati quelli su Pulgar (circa 12 milioni) e Pedro (11), a fronte delle uscite di Veretout e Simeone, riscattati poi l’anno dopo per complessivi 33 milioni. Del faraonico, sulla carta, mercato del gennaio 2020 invece poco è rimasto perché Cutrone e Agudelo non vennero riscattati mentre i bonus di Kouame sono finiti… male per usare un eufemismo. Al suo primo anno Commisso chiuse i due mercati con un rosso di circa 38 milioni di euro.

Poi il Covid, la conferma di Iachini e la corta estate 2020, caratterizzata soprattutto da parametri zero, con le due uniche operazioni degne di nota, tutte le finale: l’arrivo di Quarta dal River e l’addio di Chiesa, con il pagamento solo dei primi 10 milioni dei 60 previsti. La nuova cessione di Pedro, stavolta a titolo definitivo al Flamengo e i disastrosi arrivi di Malcuit e Kokorin a gennaio. Di fatto la Fiorentina del secondo anno commissiano, considerati i vari riscatti concretizzati dopo le cessioni dell’anno prima di Simeone e Veretout, ha chiuso in attivo, se pur di poco.

Ed eccoci alla terza estate di Commisso presidente: per tutti quella della miglior campagna acquisti dal momento del suo arrivo. Non che ci volesse molto, considerato che in caso di addio di Amrabat in questa finestra se ne sarebbe andato oltre il 60% dei calciatori acquistati nei primi due anni (ma ci fermiamo ad un poco confortante 57,9%). Gli arrivi di Torreira, Odriozola, Nastasic e Gonzalez hanno impattato soprattutto grazie all’argentino su un bilancio (per il mercato, ribadiamo, non il bilancio societario) ingrossato invece dalle uscite di Lirola, Pezzella e dai riscatti di Ceccherini, Hancko e Lafont. Bilancio della sessione? Un rosso di circa 10 milioni, per un totale invece di 42, milione più, milione meno, sommando le tre stagioni.

A tale cifra andranno aggiunti però i 50 milioni che mancano da incassare da parte di Chiesa, i 6,5 di Lirola e sottratte alcune cifre legate a bonus per Quarta e Gonzalez. Infine il riscatto di Torreira: non abbiamo certezze ad oggi ovviamente anche se l’auspicio è che venga esercitato, per i 15 milioni previsti. Il totale che risulta è un piccolo rosso di poco più di 8 milioni di euro per le mere operazioni di mercato. Non si considera qui naturalmente l’innalzamento del monte ingaggi, che oggettivamente c’è stato ed ha visto raddoppiare i costi dall’ultima stagione dei Della Valle: da 37 a 50 e poi 55 milioni nella passata stagione. Un mercato dunque buono ma sempre con l’occhio attento ai conti, nella speranza che poi sia Italiano a tirare fuori il valore aggiunto da una squadra rivitalizzata ma incompleta nella sua costruzione.