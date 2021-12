Il primo rinforzo è della Fiorentina: Un tridente tutto mancino che fa sognare

È stata la Fiorentina la prima squadra a muoversi con insistenza sul mercato, con ottimi risultati. Il club di Rocco Commisso, infatti, ha chiuso la trattativa con il Lille per l’arrivo di Jonathan Ikoné: il classe ’98, presente ieri a Firenze per la prima parte di visite mediche, costerà alla Viola quindici milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Tornato in Francia, Ikoné rientrerà questa volta definitivamente a Firenze il 29 dicembre per cominciare ufficialmente la nuova avventura.

Accontentato mister Italiano, che da tempo chiedeva un quinto esterno d’attacco. Immaginare adesso un tridente tutto mancino composto da Ikoné, Vlahovic e Gonzalez non può non accendere le fantasie dei tifosi della Fiorentina. Il suo arrivo fa compiere un salto di qualità all’attacco viola. Certo, servirà inserirlo in squadra, ma le sue caratteristiche sembrano davvero ideali per il reparto offensivo gigliato. Senza considerare la volontà ferrea del calciatore di sposare la Fiorentina, che è stata preferita addirittura ad un ottavo di Champions che avrebbe giocato a Lille. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.