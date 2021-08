Il primo vero test dell’estate viola: per la Fiorentina subito una prova del Nove per farsi un’idea anche sul mercato

La Roma di fatto rappresenta il primo vero banco di prova di questa estate in sordina da parte della Fiorentina: nessun test amichevole di prestigio e un insipido 0-0 interno con l’Espanyol un paio di settimane fa. Poi solo dilettanti o quasi tali e risposte per forza di cosa sospese in attesa di test più probanti, come quello di stasera in casa giallorossa: una scelta, quella delle amichevoli leggere, che sicuramente ha evitato sfide brusche a metà preparazione ad una squadra in fase di apprendimento ma che ha reso anche superflua la famosa fase di valutazione in quel di Moena. O quantomeno mancante di controprova. Italiano si è fatto le sue idee nel corso dei vari allenamenti e ora aspetta di metterli alla prova del campo, dopo un primo turno di Coppa Italia davvero banale per la sua Fiorentina. E da stasera magari arriverà anche qualche indicazione da seguire sul mercato negli ultimi giorni rimasti a disposizione.