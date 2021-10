Il problema comune che tocca anche Insigne: “La questione non è semplice…”

Come noto, non c’è solo Vlahovic con il contratto a “breve” scadenza, anzi ci sono vari calciatori la cui deadline è fissata al 30 giugno 2022, un anno prima del serbo. Tra questi anche Lorenzo Insigne, che a Napoli vive da profeta in patria, oltre a far parte del club fin da quando era davvero bambino. Le cifre per il rinnovo non sono così diverse da quelle dell’attaccante viola (si parla di 5 milioni l’anno) ma anche qui c’è il classico mal di pancia, svelato dallo stesso Insigne: “Non è una questione facile – ha detto in collegamento con il Festival dello Sport – il mio rapporto con il Napoli è fino al 2022. E anche se è in scadenza voglio restare concentrato solo sul campo”.