Il problema “sudamericano” cambia i piani di molte squadre e c’è chi prova a organizzare un volo charter. La Fiorentina con Pulgar…

Il problema sudamericani sta cambiando i piani di molti club europei che vedranno i propri giocatori tornare alla base dagli impegni nazionali a ridosso delle partite di campionato. Per la Fiorentina Nico Gonzalez e Martinez Quarta dovrebbero tornare venerdì 10, mentre Pulgar addirittura lo stesso sabato 11, giorno di Atalanta-Fiorentina, perché impegnato in Colombia e dovendo fare ritorno in Cile prima di tornare a Firenze. Club come la Juventus e il Napoli, insieme ad altre squadre europee, starebbero organizzando un volo charter diretto dalla Colombia per far rientrare in anticipo i giocatori cileni e colombiani. E per Pulgar la Fiorentina potrebbe approfittarne… A scriverlo è il Corriere dello Sport