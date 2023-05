Il prossimo arbitro, la Fiorentina se lo trova sempre in trasferta. I due rigori contro i viola al Maradona

La partita tra Sassuolo e Fiorentina in programma venerdì prossimo con inizio alle ore 20.30 sarà arbitrata da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

I viola lo incrociano sempre in trasferta. Con lui ci sono due precedenti, di cui uno veramente recente e sono: Spezia-Fiorentina 1-2 e Napoli-Fiorentina 1-0, di qualche settimana fa. Nella gara del Maradona ha dato due penalty a favore degli azzurri, uno sbagliato e uno trasformato da Osimhen.

Col Sassuolo sarà in assoluto la prima gara con lui.

Non ha mai buttato fuori nessuno nel corso delle sue partite in A e quest’anno ha concesso sei rigori, due dei quali appunto in Napoli-Fiorentina come già scritto.