Il prossimo avversario della Fiorentina rimonta un doppio svantaggio in trasferta ma capitola nel finale. Il Sassuolo si riavvicina ai Viola Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il match fra Sassuolo e Cremonese, terminato sul punteggio di 3-2. La squadra di Dionisi ha trovato il doppio vantaggio nel primo tempo, prima con Laurientè e poi con Frattesi. La truppa di Ballardini, però, non si è data per vinta e nella ripresa è riuscita a trovare il pari. Cyril Dessers, da subentrato, ha sorpreso per ben due volte Consigli, ma nei minuti di recupero l’ex Empoli Bajrami ha fatto rimettere la testa avanti ai padroni di casa. Con questo risultato, il Sassuolo si porta a una sola lunghezza dalla Fiorentina e nella prossima sfida, la Cremonese affronterà proprio la formazione di Italiano.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan 47, Roma 47, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Monza 32, Udinese 32, Torino 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 21, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.