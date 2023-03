Il prossimo avversario europeo della Fiorentina ha una difesa di ferro in Conference League: polacchi persino meglio dei viola

C’è un dato che rappresenta bene come la formazione polacca del Lech Poznan sia potuta arrivare ai quarti di finale della Uefa Conference League. Una statistica che incorona il prossimo avversario della Fiorentina, riuscendo a stare davanti alla formazione di Vincenzo Italiano.

Grazie ai dati forniti dalla Uefa, è infatti possibile notare come il Lech sia la prima squadra in Conference con il maggior numero di clean sheet realizzati. Sono state ben 6 le volte in cui i polacchi non hanno subito alcuna rete in un match della competizione europea. Un dato che dovrebbe certificare la bontà della loro difesa, migliore anche a quella della Fiorentina, ferma a 4 porte inviolate in questa edizione.