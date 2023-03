Il PSG è tornato a chiedere informazioni per Amrabat, ma il marocchino ha occhi solo per il Barcellona

Il futuro di Sofyan Amrabat è tra quelli più incerti in casa Fiorentina, soprattutto visto il grande interesse dei top club per il giocatore nelle scorse finestre di mercato. Ultimo in ordine temporale a provarci ufficialmente per lui è stato il Barcellona, che negli ultimi giorni della sessione invernale ha provato invano a strapparlo alla Fiorentina. Il desiderio del giocatore di andare a giocare in Catalogna però è tanto e il Barça potrebbe riprovarci in estate.

Ma i blaugrana non sono i soli a seguirlo dalla Spagna. C’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che lo osserva da tempo. Ma non ci sono solo i club iberici su di lui, perché secondo quanto riportato da Foot Mercato, qualche settimana fa anche il PSG avrebbe chiesto nuovamente informazioni per il marocchino. Il mediano viola, però, non sembra attratto dalla soluzione parigina per il suo futuro, nonostante le cifre possano essere più alte. In Premier lo seguono Liverpool e Totteham, ma la Spagna rimane la destinazione più gradita da Amrabat.