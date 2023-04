Il pubblico del Franchi applaude gli avversari a fine partita… e la Cremonese ringrazia – VIDEO

Una serata di festa per i tifosi della Fiorentina, ma anche di grande sportività e rispetto reciproco. Nelle parole di Castrovilli, che ha fatto i complimenti alla Cremonese, e nell’atteggiamento del pubblico del Franchi che ha applaudito la squadra grigiorossa all’uscita dal campo.

Proprio la Cremonese, su Twitter, ci ha tenuto a puntualizzare quanto accaduto: “Grazie anche al pubblico viola che ci ha sportivamente applaudito al termine della gara. Fiorentina, in bocca al lupo per la finale” si legge in allegato al video.