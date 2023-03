Il pubblico delle grandi occasioni al Franchi per spingere la Fiorentina a tre punti da record

Ci saranno oltre 33mila spettatori oggi al Franchi per assistere a Fiorentina-Lecce, partita valida per la 27esima giornata di Serie A. Il pubblico delle grandi occasioni per spingere i ragazzi di Italiano a una vittoria che sarebbe record per la società americana di Rocco Commisso: i viola arrivano da tre successi di fila in campionato e mai si era arrivati a quattro sotto la gestione Commisso.

Inoltre, come scrive la Nazione, oggi i viola possono sottoscrivere la settima vittoria consecutiva in gare ufficiali e non accadeva da venti anni, nel 2003.