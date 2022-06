Il Pulgar di rientro. C’è ancora un futuro per lui con la Fiorentina?

Uno dei giocatori più importanti di ritorno alla Fiorentina è il centrocampista Erick Pulgar. Il cileno era partito da Firenze nello scorso mercato di gennaio per andare a giocare al Galatasaray in Turchia. Questo per trovare una continuità di utilizzo che, purtroppo per lui, non ha ottenuto nemmeno ad Istanbul.

Adesso si riparte da zero, con una situazione che non è definita con Torreira, con un Amrabat che ha conquistato posizioni all’interno del club e con una destinazione eventualmente da trovare all’ex Bologna, perché alla fine la cessione è la soluzione più probabile per Pulgar. Da decidere semmai è la formula: ancora in prestito o a titolo definitivo.