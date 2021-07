Il punto sul mercato: Avances per Amrabat e Pezzella, la Fiorentina ci punta ancora? C’è un’alternativa a Zappacosta (e Lirola)

Un mese esatto all’esordio in campionato all’Olimpico con la Roma ma a che punto è la Fiorentina? Ad oggi è la squadra dell’anno scorso, senza Ribery, Caceres e Borja Valero ma con un Nico Gonzalez in più. Naturalmente in attesa che l’argentino si unisca insieme ai connazionali, Pulgar e Castrovilli al resto del gruppo. Per ora nessuna rivoluzione ed anzi tentativi di riciclo in atto, tra Saponara e Benassi. Ciò che servirà di nuovo a questo punto verrà definito nel post Moena, tra la dirigenza e Vincenzo Italiano.

Nel frattempo ci sono anche elementi della rosa che potrebbero lasciare, cercati sul mercato da altri club: su tutti Pezzella e Amrabat. Se per l’argentino ci sono precedenti di tentativo addio ed un contratto in scadenza tra appena un anno, per il marocchino invece c’è l’esigenza di capire se alla nuova Fiorentina può fare comodo, tatticamente parlando. Purtroppo l’operazione per la pubalgia non aiuta nella valutazione ma se un’altra società (il Torino di Juric ad esempio…) proponesse una cifra vicina a quella pagata un anno e mezzo fa da Commisso (elemento ben più difficile), il club viola ci penserebbe seriamente.

Sulla destra invece si continua con Lirola, per il momento. Dal fronte Marsiglia ancora non ci sono novità sulla proposta di pagamento in 4 anni dei 12 milioni proposti e per la Fiorentina la risposta è no. In caldo però continuano a rimanere le alternative, con Zappacosta in pole ma volendo anche con Stryger Larsen che dovrebbe lasciare l’Udinese e sarebbe raggiungibile a cifre anche ben più contenute.