Il punto sul mercato: Berardi, tra sogno e realtà ma serve un super investimento. Celik, il campione di Francia da salto di qualità

Risolta la questione centrocampo, alla Fiorentina restano due lacune da colmare: quelle sugli esterni. A destra Venuti è fin troppo solo e, partito Lirola, a Italiano serve un titolare vero e proprio: il progetto di arrivare a Zappacosta in prestito era interessante e avrebbe permesso alla dirigenza viola di risparmiare risorse per il colpo grosso, da cercare in attacco appunto. La sensazione però che Pradè e Barone stiano lavorando su un colpo importante davanti c’è e non a caso il nome di Domenico Berardi continua a ricorrere con insistenza: il talento classe ’94 vuole lasciare il Sassuolo e ha già saltato la prima di campionato per questo. La valutazione è alta, dai 40 milioni in giù, ma potrebbe essere rimodulata basandosi proprio sulle intenzioni del calciatore e su possibili contropartite. Come ad esempio Sottil, che è solo un’idea ma che potrebbe alleggerire la spesa, anche se su di lui la Fiorentina ha dato l’idea di voler puntare.

Sul fronte terzino invece, la novità delle ultime ore è quella di Zeki Celik, classe ’97 e campione di Francia con il Lille nella passata stagione: il turco sarebbe veramente un calciatore da salto di qualità e abituato a giocare a quattro, a differenza dei candidati usciti fin qui, Zappacosta compreso. Lo stesso Stryger Larsen ad esempio, è reduce da tanti anni di 3-5-2 e di intera fascia coperta ed anche come età (è un classe ’91) darebbe meno spazio all’immaginazione per il futuro. La Fiorentina comunque non si fermerà a Torreira e se il calibro delle operazioni è questo, da qui al 31 agosto potrebbe succedere qualcosa di molto interessante.