Il punto sul mercato: Brekalo è a Firenze, domani l’ufficialità. Un giovane centrocampista per la prossima stagione

Quella di oggi è stata la giornata di Josip Brekalo. Il giocatore è arrivato a Firenze nel tardo pomeriggio e domattina svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo contratto con la Fiorentina. Il club viola ha pubblicato sui social l’ormai tradizionale indizio sul suo conto, mentre l’ufficialità vera e propria è attesa per domani. Brekalo diventa il secondo acquisto di questa sessione invernale dopo Sirigu, e forse anche l’ultimo.

Infatti, fermo restando che nel mercato può sempre succedere di tutto, difficilmente la Fiorentina farà un altro colpo da qui a martedì. Le ipotesi Zapata e Beto non sono da considerarsi credibili, soprattutto per una questione di cifre. Casomai la dirigenza viola sta lavorando per il futuro e in tal senso il nome nuovo è quello di Cristian Medina, centrocampista classe 2002 del Boca Juniors. La Fiorentina vorrebbe presentare un’offerta da 6 milioni più bonus per bloccarlo subito, accogliendolo poi a giugno e quindi in vista della prossima stagione.