Il punto sul mercato: Brekalo non arriverà, la Fiorentina cerca un attaccante? Sirigu potrebbe essere più di un prestito

E’ stata una giornata importante per il calciomercato della Fiorentina, seppur non propriamente in senso positivo. Infatti secondo quanto dichiarato a Fiorentinanews.com da Andy Bara, procuratore di Brekalo, il giocatore del Wolfsburg non arriverà a Firenze. Le parti erano vicine un mese fa, ma ad oggi la pista si è raffreddata completamente.

Viene dunque da chiedersi se la Fiorentina abbia rinunciato a Brekalo per virare su altri obiettivi, magari su un attaccante. In tal senso i nomi sono sempre gli stessi e al momento in cima alla lista c’è Petagna. Non esattamente un profilo che farebbe impazzire i tifosi, ma d’altronde è difficile pensare che Commisso possa fare un investimento importante a questo punto del mercato.

Tra sorprese e ipotesi, l’unica certezza si chiama Salvatore Sirigu. Il portiere arriverà a Firenze, forse addirittura a titolo definitivo per sei mesi con opzione per un’ulteriore stagione. Percorso inverso per Gollini, che occuperà il ruolo di vice-Meret al Napoli. Nel frattempo, c’è un ex attaccante viola che fa faville all’estero: Kokorin anche oggi ha segnato una doppietta, e ora l’Aris Limassol vuole acquistarlo a titolo definitivo dalla Fiorentina.