Il punto sul mercato: Dodò è finalmente in Italia, il suo arrivo a Moena è assicurato. Koulibaly spinge Milenkovic a Napoli? Intanto la cessione di cessione di Dragowski si complica

La notizia del giorno arriva direttamente dal direttore generale della Fiorentina: Dodò si trova a Milano, parola di Joe Barone. Il suo approdo in viola è quindi ormai segnato, con la possibilità di vederlo in ritiro già in questo weekend. Le sue visite mediche potrebbero essere fissate per lunedì, ma in ogni caso presto raggiungerà i suoi nuovi compagni. Tutti i dettagli sono stati limati. Sempre in entrata, resiste la suggestione Luis Alberto: il calciatore, che vorrebbe lasciare la Lazio, ha dalla sua l’altissima richiesta del club di Lotito. 25 milioni.

Sul fronte uscite, è ufficiale il prestito di Spalluto alla Ternana: per l’ex bomber della Primavera un prestito con opzione di riscatto e contro-riscatto. Nella giornata di oggi, Kalidou Koulibaly è volato a Londra, direzione Chelsea; il suo addio al Napoli potrebbe aggiungere il club di De Laurentiis alla lista delle pretendenti per Nikola Milenkovic. Sul centrale serbo resta l’interesse della Juventus, che sta cercando di vendere De Ligt, e anche quello dell’Inter, che sta facendo la stessa cosa con Skriniar.

Per quanto riguarda le uscite “minori”, potrebbe seriamente saltare il passaggio di Dragowski all’Espanyol. La squadra catalana infatti ha ingaggiato un altro portiere, viste anche le pretese economiche della Fiorentina. L’estremo difensore polacco, ricordiamo, non è presente nel ritiro di Moena. Assenti anche Pulgar e Kokorin, ma per motivi diversi. Per il primo, si sta cercando una destinazione definitiva, ma non è affatto semplice dato il suo recente periodo di forma. Mentre il russo, stando alle indiscrezioni provenienti dalla sua madrepatria, sarebbe positivo al Covid. Anche di lui la Fiorentina vorrebbe liberarsene in fretta.