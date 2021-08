Il punto sul mercato: E’ ufficiale, Nastasic non sarà il sostituto di Milenkovic. L’Arsenal intanto non sa proprio come disfarsi di Torreira…

La notizia di giornata, che fa seguito alle indiscrezioni di ieri, è l’ufficialità del rinnovo di Nikola Milenkovic: il faccia a faccia tra il club viola e Fali Ramadani di un paio di giorni fa è servito a ratificare questo accordo particolare, un prolungamento di un anno, fino al 2023, che servirà ad evitare lo svincolo a parametro zero nel 2022 e che permetterà alle parti di riaggiornarsi più avanti sul da farsi. Domani intanto, sempre in aria Ramadani, sbarcherà finalmente in Italia Matija Nastasic, pronto alla sua seconda avventura in maglia viola ma a questo punto non sarà il sostituto di Milenkovic, semmai di Pezzella che è già a Siviglia. La Fiorentina in ogni caso ad oggi riparte dal rinnovante centrale serbo e da Martinez Quarta o Igor, promossi in attesa di capire di che entità potrà essere il contributo del neo arrivato dallo Schalke, che domani svolgerà le visite mediche.

Su Vlahovic invece le sirene sono destinate a placarsi almeno fino al termine del week end anche perché la Fiorentina di lui ha bisogno intanto per la prima di campionato a Roma e poi ci sono le parole di Commisso che, al netto della potenziale ricca offerta in arrivo dall’Inghilterra, si è detto fiducioso di poter trattenere il suo bomber. Il quale dal canto suo sta gestendo molto professionalmente la situazione, concentrandosi su allenamenti e partite, a differenza ad esempio di quanto fatto da Lirola che per andare al Marsiglia ce la sta mettendo tutta. Sarà argomento comunque di una caldissima ultima settimana di mercato.

La Fiorentina però continua ad avere delle esigenze per completare la rosa e l’eventuale permanenza di Vlahovic non sarebbe certo festeggiata come un grande acquisto. Ad esempio a centrocampo dove resta incerta la posizione di Amrabat, ancora a secco di confidenza con Italiano per l’operazione legata alla pubalgia. A Londra nel frattempo c’è sempre quel Lucas Torreira inseguito più o meno convintamente negli ultimi mesi, che l’Arsenal non sa più come usare ed anzi l’ha messo di fatto fuori rosa. In Uruguay sono sicuri del ritorno del centrocampista in Serie A e chissà che la Fiorentina non ci possa pensare proprio negli ultimi giorni di mercato.