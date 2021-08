Il punto sul mercato: il Crotone aspetta anche la Fiorentina per Messias. Ultime ore a Firenze per Amrabat? Il Torino fa sul serio

Affondi andati a vuoto finora sia per Domenico Berardi che per Riccardo Orsolini: la Fiorentina li cercava con i classici prestiti ed obbligo di riscatto, a cifre anche importanti ma sia Sassuolo che Bologna hanno opposto resistenza e chiuso le porte. La speranza del club viola era quella di far leva anche sulle volontà dei due calciatori, che a Firenze verrebbero volentieri: difficile però forzare troppo la mano con così poco tempo a disposizione e con l’esigenza (numericamente parlando) massima di aggiungere un esterno alla rosa di Italiano.

Il tecnico viola non ha parlato quasi mai di mercato, se non per indicare la necessità di disporre di 5 esterni: la Fiorentina di oggi ne ha 4, volendo considerare anche Saponara che di esterno non ha né il passo, né tantomeno l’abitudine ad interpretare il ruolo. Oltre ai due azzurri, un candidato ancora valido è però Junior Messias, rimasto ancora parcheggiato a Crotone in attesa di trovare un altro club in Serie A. I calabresi sono decisi a venderlo e sono scesi da 10 a 7 milioni di euro nella loro richiesta: c’è anche la Fiorentina sul brasiliano, come confermato dal ds Ursino. Domani ultimo giorno di mercato e momento della verità, per capire se anche il Milan, meta preferita dal calciatore, vorrà tornare su di lui.

In uscita invece il nome valido sembra soltanto uno ed è quello di Sofyan Amrabat: il Torino ha l’accordo sia con lui, forte anche della presenza di Juric in panchina, che con la Fiorentina, per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per la società viola il marocchino non rappresenta certo un intoccabile e la sua probabile uscita rappresenta al tempo stesso un tentativo di rilanciare un proprio investimento ma anche una piccola sconfitta tecnica, visti i 20 milioni circa per strapparlo al Verona.