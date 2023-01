Il punto sul mercato: la Fiorentina alza l’offerta per Sabiri, agenti a Genova per trovare l’accordo

Penultimo giorno di mercato e in casa Fiorentina qualcosa continua a muoversi. Stiamo parlando della vicenda Sabiri, che oggi si è arricchita di un nuovo capitolo. La dirigenza viola infatti avrebbe presentato alla Sampdoria una nuova offerta, aggiungendo 2 milioni rispetto alla precedente che era stata rifiutata. Gli agenti del giocatore sono a Genova per trattare, l’idea è della Fiorentina è quella di acquistarlo adesso per poi lasciarlo in blucerchiato fino a giugno e accoglierlo al termine della stagione.

Nessuna novità invece sugli altri fronti. Il mercato in uscita sembrerebbe chiuso, vista anche la decisione definitiva di trattenere Cerofolini, e probabilmente lo è anche quello in entrata. Le vie del mercato sono infinite e quindi è giusto non escludere niente fino all’ultimo, tuttavia appare veramente difficile pensare che la Fiorentina possa prendere un attaccante nelle ultime 24 ore.