Il punto sul mercato: La Fiorentina aspetta il sì di Odriozola e si tiene l’alternativa di lusso. L’all-in dietro l’angolo per Berardi mentre Borja Mayoral…

E’ una corsa a due, con un favorito netto però, per la corsia di destra della difesa: davanti c’è Alvaro Odriozola, esterno chiuso al Real Madrid e in panchina anche nelle prime due uscite agli ordini di Carlo Ancelotti. Per questo, dopo i tanti no ad altre proposte (compreso il Milan, che si era fatto avanti un mese fa), il basco potrebbe essersi convinto a lasciare Madrid per sposare il progetto viola. La Fiorentina e il Real hanno già trovato l’accordo per un prestito fino al prossimo giugno, con parte dell’ingaggio pagata dai Blancos, e resta solo da attendere la risposta definitiva del calciatore, classe ’95, attesa tra stasera e domattina.

La differenza tra Odriozola e Celik, l’alternativa di lusso allo spagnolo, è rappresentata dalla formula perché per il turco servirebbe un esborso: la società viola si è spinta fino a circa 8 milioni, con una richiesta di 12-13 del Lille. Ad ora però le attenzioni sono tutte concentrate su Madrid e sul terzino che arrivando in prestito consentirebbe a Barone e Pradè di concentrare le risorse sull’all-in per l’esterno offensivo.

E su questo tema il candidato (sogno) numero uno resta Domenico Berardi, tanto difficile quanto intrigante da immaginare: della volontà del giocatore abbiamo già parlato, così come della potenziale concorrenza dell’Atalanta. La differenza la può fare solo un’offerta importante, da almeno 25-30 milioni, studiando qualche formula speciale per dilazionare il pagamento, il tetto idealmente posto da Commisso. Il nome numero due in lista è Riccardo Orsolini, pedigree inferiore ma anche tre anni di meno e la possibilità di essere raggiunto con una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il suo agente è Michelangelo Minieri, che con la Fiorentina ha già fatto diversi affari…

Infine il vice-Vlahovic, altro ruolo cruciale ma che ha la possibilità di essere curato anche in extremis: la suggestione Borja Mayoral consiste più in una proposta da parte del suo entourage ma il gradimento ci sarebbe eccome da parte dello spagnolo. Certo andrebbero fatte diverse considerazioni relativamente ai costi e alla possibile staffetta che nascerebbe con il serbo, ancora in ballo per il rinnovo del contratto.