Il punto sul mercato: La Fiorentina cerca l’esterno in prestito e Plata può fare al caso viola. Il sì del Chelsea per Zappacosta e Nastasic è atteso a breve

Dopo quasi un mese e mezzo di tira e molla, Matija Nastasic potrà finalmente tornare ad essere un calciatore della Fiorentina. Uno scenario paradossale tutto sommato, considerato che per convincere lo Schalke a lasciarlo andare non è servita una vera e propria trattativa ma più un lungo lavoro ai fianchi di Milenkovic, in attesa che sciogliesse i propri dubbi e rinnovasse. Per chiudere il maxi accordo con Ramadani è servito del tempo in sostanza, con Nastasic che rappresenta più una scelta dell’agente balcanico che non della Fiorentina ma tant’è. Se non altro il difensore in queste ore sarà finalmente a Firenze: per vederlo a disposizione il sospetto invece è che serva un po’ di tempo.

Nel frattempo la società viola è alla ricerca di un terzino perché Lirola andrà via a breve, nonostante i rallentamenti imposti dal dg Barone e dal club e il candidato a sostituirlo resta Zappacosta. Il classe ’92 dovrebbe firmare un rinnovo annuale con il Chelsea per poter andar via in prestito: con i Blues non c’è alcun problema dato che il giocatore non rientra nei piani di Tuchel.

Capitolo esterni offensivi invece: la Fiorentina vorrebbe puntare su un calciatore possibilmente in prestito e la soluzione Gonzalo Plata intriga. Classe 2000 in forza allo Sporting Lisbona ma anche una testa un po’ da gestire. Con il club portoghese l’accordo in prestito con diritto di riscatto non è impossibile.