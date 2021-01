Il punto sul mercato: la Fiorentina copre la fascia destra con Malcuit… ma si scopre dalla parte di Barreca? L’utopia del regista

Sarà Kevin Malcuit il terzo volto nuovo della Fiorentina in questa sessione di gennaio, dopo Maleh e Kokorin. Da domani inizierà l’avventura del terzino franco-marocchino che sta lasciando Napoli in queste ore per svolgere le visite mediche nella giornata di domani a Firenze. Per lui il ds Pradè ha ottenuto la formula del prestito secco, senza alcuna clausola che leghi la Fiorentina ad eventuali riscatti del cartellino ma con qualche bonus a favore del club partenopeo, in base al rendimento del classe ’91.

Per un esterno che arriva a destra, ce n’è uno però che potrebbe partire a sinistra e si tratta di Antonio Barreca: l’ex Monaco non è sicuro di restare, visto il poco spazio. Resta il fatto però che da quella parte c’è il solo Biraghi, a meno di non voler considerare il destro Venuti la sua alternativa. Resta da capire se la Fiorentina sceglierà di lasciarlo andare o se vorrà tutelarsi su quella fascia.

Difficile invece immaginare un colpo di regia da parte di Pradè: il suo prediletto sarebbe Torreira, che però l’Atletico non ha troppa voglia di dare via e poi c’è il suo stipendio molto alto che rende il tutto piuttosto utopico, soprattutto a metà stagione. Se poi ci mettiamo la pretesa di strappare un 24enne ad un club ricco come l’Arsenal (che detiene il cartellino) per una cifra di poco oltre ai 10 milioni di euro…