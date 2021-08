Il punto sul mercato: La Fiorentina ha il suo regista! Torreira atteso a Firenze, sfuma Pjanic. Due nomi (e una sorpresa) per cancellare la beffa Zappacosta

Sembrava destinato alla maglia viola già l’anno scorso ma non se ne fece di nulla. Stavolta però ci siamo: Lucas Torreira è il calciatore prescelto per occupare la posizione davanti alla difesa viola, tecnicamente quella del regista anche se l’uruguaiano non è proprio un calciatore alla Pizarro. Ci si avvicina però molto a livello fisico, compensando la qualità in meno con tanta quantità e un’abitudine a far girare le squadre da quella posizione. Il classe ’96 voleva a tutti i costi l’Italia e per questo ha scartato l’ipotesi Eintracht, mentre la Fiorentina ha convinto l’Arsenal offrendo 1,5 milioni per il prestito, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15. La società viola vorrebbe accogliere il prima possibile il centrocampista per farlo allenare con i compagni: già nelle prossime ore Torreira potrebbe quindi arrivare a Firenze.

Evidente quindi il passaggio di preferenza da Miralem Pjanic allo stesso Torreira: la Fiorentina ci ha provato davvero per il bosniaco, più semplice però affrontare l’ingaggio dell’uruguaiano. Nella mattinata di oggi in ogni caso il club viola e il Barça erano tornati a colloquio ma la quadra, complessa, non è stata trovata.

Risolta la lacuna a centrocampo, restano due posizioni da coprire in quest’ultima settimana di mercato: quella del terzino destro e l’esterno offensivo. In quest’ultima posizione la Fiorentina lavora anche a qualche nome di un certo livello, considerata la richiesta esplicita da parte di Italiano: sembra difficile arrivare a Berardi, che comunque dal Sassuolo vorrebbe andarsene ma non è detto che non si lavori sotto traccia ad un altro nome. Per la fascia destra difensiva invece, c’è da riscattare la beffa incassata ieri da Zappacosta, che alla fine è andato all’Atalanta in virtù della proposta di acquisto definitivo da parte dei nerazzurri: il nome che torna valido è quello di Daniel Muñoz, classe ’96 del Genk. In alternativa ci sono i classici Conti e Stryger Larsen, che però scaldano meno il cuore.