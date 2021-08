Il punto sul mercato: La Fiorentina saluta Pezzella, Kouame e Lirola e accoglie Zappacosta e Nastasic. La guerra a suon di milioni per Vlahovic

“Io penso e spero che Vlahovic rimanga alla Fiorentina“, così Rocco Commisso pochi minuti fa dalla Calabria ed è la posizione più aggiornata possibile sul destino del serbo per il quale si sta scatenando una sorta di asta a suon di milioni, con Atletico Madrid e Manchester City in primo piano. La novità è rappresentata primariamente dai Citizens che sul piatto l’offerta realmente in grado di far vacillare Commisso potrebbero averla messa: il patron per ora continua a “sperare”, quasi scaricando la responsabilità sul giocatore ma di fatto lui stesso ha ribadito come di fronte a certi numeri non si possa restare indifferenti. In barba alle promesse e agli annunci fatti in pompa magna ma forse senza reale cognizione di causa.

Nel frattempo, ci auguriamo diversamente dagli ultimi episodi, la Fiorentina si sta guardando intorno per capire anche come sostituire eventualmente l’attaccante serbo. Un centravanti e magari un esterno, con la situazione Berardi che potrebbe farsi interessante e a quel punto copribile a livello di investimento da parte del club viola: l’esterno vorrebbe venire via dal Sassuolo, resta da capire se la società viola possa rappresentare una meta gradita.

Meta gradita intanto la Fiorentina lo è sicuramente per Matija Nastasic e Davide Zappacosta: saranno loro i sostituti di Pezzella, che lascerà Firenze per tornare al Betis, e Lirola che finalmente potrà nel club dei suoi sogni, il Marsiglia. Via anche Kouame, verso l’Anderlecht, con l’attacco viola che a questo punto resta sguarnito e necessitante di quel famoso quinto esterno a cui Italiano ha fatto riferimento più volte in sala stampa.