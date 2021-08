Il punto sul mercato: La Fiorentina studia concretamente il post Vlahovic ma con un enorme budget potenziale. Zappacosta il prescelto per la fascia destra

Da incedibile a quasi bandiera della ripartenza a le sempre minori certezze dovute ad un rinnovo che non è mai arrivato e per il quale ormai sembra di essersi arenati, fino alla quasi rassegnazione di fronte alle offerte pesanti presentate da Atletico Madrid e Tottenham. Per Dusan Vlahovic il futuro sembra veramente destinato a cambiare colore perché i 70 milioni a cui in qualche modo si stanno spingendo i due club sono davvero tanti, specialmente se rapportati a quanti ne potrebbe ottenere la Fiorentina tra un anno, molto vicino alla scadenza del contratto. Per questo le valutazioni su chi prendere al posto del serbo a questo punto acquistano concretezza, con il nome di Gianluca Scamacca tra i favoriti: il motivo principale non è tanto legato al valore del giocatore quanto al rapporto con il suo agente, priorità assoluta nelle linee d’azione dei dirigenti viola. Il giocatore però ha fatto vedere anche cose interessanti l’anno scorso e il Sassuolo non lo reputa certo incedibile.

Più complicato invece Belotti che continua a tentennare come Vlahovic ma con un anno appena di contratto e delle cifre decisamente inferiori sul tavolo (ma anche un’età diversa…). Se la Fiorentina dovesse cedere il serbo comunque si ritroverebbe con un gruzzoletto molto importante, anche al netto della spesa per il suo sostituto: occasione per intervenire su un altro esterno offensivo (che per la verità dovrebbe arrivare comunque), su un difensore, vista l’uscita di Milenkovic che comunque porterà altri soldi, e magari su un regista che ad oggi non c’è, salvo adattamenti emergenziali di chi è già in rosa. Chi invece lascerà Firenze nelle prossime ore è Christian Kouame: tutto fatto per il suo passaggio all’Anderlecht in prestito secco.

Infine il capitolo fascia destra difensiva, il più semplice da risolvere: Lirola prima o dopo se ne andrà e la Fiorentina prenderà Zappacosta dal Chelsea, altro assistito da Lucci tanto per cambiare. Il suo contratto con il Chelsea scadrà nel 2022 e da qui la possibilità di prenderlo anche a titolo definitivo, senza un grosso esborso. Anche qui in ogni caso, dallo spagnolo di soldi ne arriveranno e il famoso budget verrà ingrandito ulteriormente.